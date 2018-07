Das Blues- und Jazzfestival in Bamberg ist eines der größten eintrittsfreien Open-Air-Festivals seiner Art in Deutschland. Ab dem 3. August treten wie jedes Jahr zehn Tage lang Blues- und Jazzmusiker aus der ganzen Welt auf. Nicht nur in der Innenstadt sondern auch im Landkreis wird man das New-Orleans-Feeling spüren. Mit einer wunderschönen Version von Halleluja startet das diesjährige Tucher Blues- und Jazzfestival am Donnerstag Abend bei einem einstündigen Konzert in Schloss Wernsdorf. Die Eröffnungsworte sprachen Stadtmarketing Chef Klaus Stieringer und Landrat Johann Kalb. © Frank Märzke