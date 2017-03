Nintendo startet Verkauf seiner neuen Konsole "Switch"

vor 46 Minuten

TOKIO - Nintendo hat seine neue mobile Spielekonsole Switch in Japan und den USA auf den Markt gebracht. Bei der japanischen Elektronikkette Bic Camera in Tokio wurden in den ersten 30 Minuten nach Verkaufsstart allein 300 Geräte verkauft.

Die Switch-Konsole gilt als großer Hoffnungsträger für Nintendo. Der Touchscreen lässt sich über eine Docking-Station an den Fernseher anschließen, aber auch mobil nutzen. © Christophe Gateau (dpa)



Die Switch-Konsole gilt als großer Hoffnungsträger für Nintendo. Der Touchscreen lässt sich über eine Docking-Station an den Fernseher anschließen, aber auch mobil nutzen. Foto: Christophe Gateau (dpa)



Bis Ende März will Nintendo insgesamt zwei Millionen Stück absetzen. Einen Erfolg kann das Unternehmen gut gebrauchen: Mit seiner Konsole Wii U war das Traditionshaus bis zuletzt eher glücklos und hinter die Konkurrenz (Microsoft Xbox One und Sony Playstation) weit zurückgefallen. Nur 200 000 Geräte wurden bis Ende des letzten Jahres verkauft.

Die Switch-Konsole gilt als großer Hoffnungsträger für Nintendo. Der Touchscreen lässt sich über eine Docking-Station an den Fernseher anschließen, aber auch mobil nutzen.

Die seitlich angebrachten Controller besitzen Bewegungs-Sensoren und lassen sich auch von zwei Spielern gleichzeitig nutzen. Zu den ersten Spielen gehören unter anderem "Just Dance 2017" von Ubisoft und "Breath of the Wild" aus Nintendos Erfolgsserie "Zelda". Mit einem Preis von rund 300 Dollar liegt die Switch fast gleichauf mit den High-end-Konsolen von Microsoft und Sony.

dpa