NN-Newsletter: Zu Gast im Josephs Innovationslabor

Nürnberger Nachrichten geben Einblicke in ihre Arbeit - vor 1 Stunde

Die neuen Chefredakteure der Nürnberger Nachrichten: Alexander Jungkunz (links) und Michael Husarek. © Stefan Hippel



In Nürnberg gibt es seit zwei Jahren eine Anlaufstelle, in der Passanten noch nicht marktreife Produkte testen können, beziehungsweise Ideen von Unternehmen bewerten können - das Josephs. Wir wollen in dem offenen Innovationslabor im Herzen Nürnbergs (das Josephs liegt in der Nähe des Weißen Turms) das Mediennutzerverhalten abfragen.

Vor wenigen Tagen hielten Sie wieder eine unserer Themenausgaben in der Hand. Der Schwerpunkt lag dieses Mal auf der wohl erneut bevorstehenden Reform des Gymnasiums in Bayern. Täuscht der Eindruck nicht, geht es wieder zurück zum neunjährigen Gymnasium. Warum, darüber haben wir Sie umfassend informiert. Mehr als ein Dutzend Beiträge fanden Sie in den NN, darunter ein Interview mit der ehemaligen Kultusministerium Monika Hohlmeier (CSU).

