Noch Chancen für Azubis in Region Gunzenhausen

Trotz Ausbildungsbeginn sind Firmen noch auf der Suche - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Noch keine Ausbildungsstelle gefunden? Kein Grund, die Suche schon zu beenden, rät die Arbeitsagentur. "Es ist auch im September noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt", heißt es dort.

Viele Betriebe suchen immer noch nach Lehrlingen (Symbolbild) © Harald Munzinger



Viele Betriebe suchen immer noch nach Lehrlingen (Symbolbild) Foto: Harald Munzinger



Seit Oktober meldeten die Arbeitgeber der Agentur 3954 Ausbildungsstellen (Vorjahr: 3937). Im selben Zeitraum ließen sich 3280 Jugendliche als Bewerber vormerken (Vorjahr: 3291). Aktuell sind noch 1076 Ausbildungsstellen unbesetzt und 469 Bewerber auf der Suche nach einer Lehrstelle. Rein rechnerisch stehen damit zehn Bewerbern 23 Stellen gegenüber.

"Auch wenn für viele die Ausbildung am 1. September begonnen hat, bedeutet das nicht, dass für die anderen der Zug schon abgefahren ist. Es gibt in allen Regionen und in vielen Berufen noch Angebote. Besonders im Bau- und Ausbaugewerbe, der Gastronomie und dem Lebensmittelhandwerk werden Lehrlinge händeringend gesucht. Es ist auch im September noch viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt", macht Claudia Wolfinger, die Leiterin der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, den noch suchenden Jugendlichen Mut.

Voraussetzung ist allerdings, dass man auch alternative Berufe ins Auge fasst. Den Unternehmen rät sie, auch Jugendlichen mit einem schwächeren Abschluss eine Chance zu geben. "Auf diese Weise können sicher noch einige offene Stellen besetzt werden. Die Agentur für Arbeit unterstützt ,schwächere’ Azubis von Anfang an mit ausbildungsbegleitenden Hilfen wie Nachhilfe und sozialpädagogischer Betreuung."