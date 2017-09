Nordirland Gruppenzweiter - England kurz vor WM-Teilnahme

vor 30 Minuten

BERLIN - Nordirland hat als einer der acht besten Gruppen-Zweiten zumindest die Teilnahme an den Playoffs zur Fußball-WM 2018 in Russland sicher.

Die Nordiren jubeln über den Treffer von Jonny Evans (r) zum 1:0 gegen Tschechien. © Brian Lawless (dpa)



Das Team von Trainer Michael O'Neill besiegte in der deutschen Gruppe C Tschechien mit 2:0 (2:0) und liegen mit 19 Zählern hinter dem verlustpunktfreien Tabellenführer Deutschland (24 Punkte). Am 5. Oktober empfangen die Nordiren den Weltmeister in Belfast zum Spitzenspiel.

Der Engländer Marcus Rashford jubelt über seinen Treffer zum 2:1 gegen das slowakische Team. © Mike Egerton (dpa)



Die Tschechen haben zwei Spieltage vor Schluss als Vierter (9 Punkte) keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme. In Belfast traf Jonny Evans zum 1:0 für die Nordiren (28.). Chris Brunt ließ das 2:0 folgen (41.). Auch der Tabellendritte Aserbaidschan (10) ist trotz des 5:1 (2:0) gegen San Marino aus dem Rennen.

Robert Lewandowski (M) behauptet sich gegen zwei kasachische Spieler. Beim 3:0 kommt der Pole dann auch zum Zug. © Czarek Sokolowski (dpa)



England ist hingegen so gut wie sicher in Russland dabei. Die "Three Lions" gewannen in der Gruppe F gegen den Slowakei 2:1 (1:1) und haben als Tabellenführer (20) fünf Zähler Vorsprung auf die Slowaken. Stanislav Lobotka schockte die Engländer in London mit der frühen Führung der Gäste (3.). Eric Dier von Tottenham Hotspur glich für die Briten zum verdienten 1:1 aus (37.). Man United-Profi Marcus Rashford erzielte nach der Pause für die überlegenen Gastgeber den 2:1-Siegtreffer (60.).

Thomas Delaney hat für Dänemark auch gegen Armenien getroffen, gleich drei Mal. © Jens Dresling (dpa)



Schottland (14) hat als Dritter hinter den Slowaken (15) nach dem 2:0 (1:0)-Sieg über Malta ebenfalls noch die Chance auf die Playoffs. Christophe Berra (10.) und Celtic-Stürmer Leigh Griffiths (49.) waren in Glasgow die umjubelten Torschützen der Bravehearts.

Dänemark hat in der spannenden Gruppe E seine Chancen auf die WM-Teilnahme dank des Dreifach-Torschützen Thomas Delaney von Werder Bremen verbessert. Die Dänen besiegten in Eriwan Armenien mit 4:1 (2:1). Bereits zuvor hatten sie beim 4:0 gegen die Polen überzeugt, die mit 19 Punkten die Gruppe anführen.

Das Team um Robert Lewandowski besiegte Kasachstan mit 3:0 (1:0). In Warschau trafen Arkadiusz Milik (11.), Kamil Glik (74.) und Torjäger Lewandowski (86./Foulelfmeter). Für Lewandowski war es der zwölfte Treffer in der Qualifikation. Es folgen Dänemark und Montenegro mit jeweils 16 Zählern. Rumänien und sein in der Kritik stehende Trainer Christoph Daum sind im Rennen um ein WM-Ticket nach dem 0:1 (0:0) in Montenegro indes nicht mehr dabei.

Die Sieger der neun europäischen Gruppen qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Russland. Für die acht besten Gruppenzweiten geht es in den Playoffs im November um vier weitere Plätze.

dpa