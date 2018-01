Nordkorea schickt Eishockey-Spielerinnen zu Olympia

SEOUL - Vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar sind zwölf Spielerinnen der nordkoreanischen Eishockey-Nationalmannschaft in Südkorea eingetroffen.

Zwölf Spielerinnen der nordkoreanischen Eishockey-Nationalmannschaft sind in Südkorea eingetroffen. © Pool Kyodo News (dpa)



Die Nordkoreanerinnen sollen auf Beschluss der beiden Länder und des Internationalen Olympischen Komitees bei den Winterspielen in Südkoreas Auswahl mitspielen und so ein Signal der Einheit setzen. Die Spielerinnen seien am Donnerstag zusammen mit einem Trainer und zwei Betreuern über die Landesgrenze im Westen eingereist, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit.

Die Spielerinnen sollten nach der Ankunft direkt zum staatlichen Trainingszentrum in Jincheon gebracht werden, um ins Training der südkoreanischen Olympia-Mannschaft der Frauen einzusteigen.

Es wäre die erste vereinte Mannschaft süd- und nordkoreanischer Athleten in einer Sportart bei Olympia. Doch ist das Vorhaben in Südkorea umstritten. Es wird befürchtet, einigen südkoreanischen Spielerinnen werde die Chance für einen Einsatz genommen. Laut IOC-Beschluss darf das Team "Korea" einschließlich der 23 Südkoreanerinnen 35 Spielerinnen umfassen. Die Größe des Kaders bleibt jedoch für jedes Match auf 22 beschränkt.

Süd- und Nordkorea hatten sich trotz der Spannungen um das nordkoreanische Atomprogramm zuletzt wieder angenähert. Nordkorea hatte bei Gesprächen zugesagt, neben Athleten und einer Regierungsdelegation auch eine Fangruppe sowie Künstler und ein Taekwondo-Showteam zu den Spielen in Pyeongchang zu schicken.

