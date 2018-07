Nordkorea übergibt Gebeine gefallener US-Soldaten

SEOUL - Als Teil der Vereinbarungen des Gipfeltreffens mit den USA im Juni hat Nordkorea die sterblichen Überreste mutmaßlicher US-Soldaten übergeben, die im Korea-Krieg (1950-53) gefallen sind.

Ein Soldat trägt auf der Osan Air Base die Überreste eines amerikanischen Soldaten, der während des Koreakrieges 1950-53 umgekommen sein soll. © Kim Hong-Ji/Reuters Pool/AP (dpa)



Ein Soldat trägt auf der Osan Air Base die Überreste eines amerikanischen Soldaten, der während des Koreakrieges 1950-53 umgekommen sein soll. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters Pool/AP (dpa)



Ein Flugzeug der US-Luftwaffe habe an diesem Freitag Wonsan in Nordkorea mit den Gebeinen in Richtung Südkorea verlassen, teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Nordkorea übergibt die sterblichen Überreste von US-Soldaten, die im Korea-Krieg (1950-53) gefallen sind. © Kim Hong-Ji/Reuters Pool/AP (dpa)



Nordkorea übergibt die sterblichen Überreste von US-Soldaten, die im Korea-Krieg (1950-53) gefallen sind. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters Pool/AP (dpa)



Die Maschine sei später auf dem US-Militärstützpunkt Osan gelandet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Unklar war zunächst, von wie vielen Menschen die Leichenteile übergeben wurden. Auf die Übergabe hatten sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur geeinigt.

