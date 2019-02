Straubing ist am Donnerstagabend furios in das Wochenende gestartet, mit dem 5:0 gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven sind die Tigers wieder ganz nah dran an der Top 6 – und damit an der direkten Qualifikation für das Viertelfinale. Will Straubing die Pre-Playoffs vermeiden, zählt für sie nur ein Erfolg in Nürnberg. Für die Ice Tigers zählen, so hat das Kapitän Patrick Reimer schon im Dezember gesagt, sowieso nur noch Siege, um die Saison versöhnlich zu beenden. So wie am Freitag in Augsburg, wo sich Nürnberg nach Penaltyschießen den Extra-Punkt holte. © Sportfoto Zink / ThHa