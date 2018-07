Um 7 Uhr ging der Alarm über ein Feuer in einem Seniorenheim in der Hinteren Sterngasse bei der Polizei ein: Offenbar war es in einem Zimmer zu einem Brand gekommen. Laut Polizei war das zweite Stockwerk des Heims stark verraucht, nur mit Atemschutz konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Etage vorrücken. Acht Bewohner wurden verletzt, sie erlitten eine Rauchgasvergiftung.