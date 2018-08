Das erste Gänsbauchfestla in Nennslingen hat gleich voll eingeschlagen. Musikalisch erwartete die rund 700 Besucher ein wilder Mix: die Nennslinger Blasmusik, ALC und Band sowie DJ Hias. Das kam gut an und sorgte bei bestem Sommerwetter für eine ausgelassene Party, aber absolut friedliche Party bis in die Morgenstunden.