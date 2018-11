Der Nerven-Beruhiger: Christian Mathenia war bei seiner Verpflichtung eine Sensation. Mathenia hatte — anders als die meisten seiner neuen Kollegen beim 1. FC Nürnberg — tatsächlich schon Bundesliga-Fußball gespielt. Weil er das allerdings nur für Darmstadt 98 und den Hamburger SV gemacht hatte, hielt sich die Begeisterung über diesen Transfer in Grenzen. Als Mathenia zu Beginn der Saison dann nur auf der Bank saß, war auch das Erstaunen darüber nicht besonders groß. Dann litt das Vertrauen in Fabian Bredlow unter den beiden heftigen Niederlagen in Leipzig und Dortmund. Mathenia durfte mitspielen und ist seitdem dem Club ein vor allem nervenberuhigender Rückhalt. © Sportfoto Zink / WoZi