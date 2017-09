Der integrative Musikbahnhof in Weißenburg lebt. Fünf Jahre nachdem die Stadt das Bahnhofsgebäude erworben hat, ist das neue, vom europäischen Leader-Programm gefördertes Nutzungskonzept umgesetzt. Die Einweihung fand am Samstag statt.

Ring Ding! Mit der Oldies-Bigband und einem Weißwurst-Frühschoppen startete am Samstag in Erlangen-Büchenbach das Bürgerfest am Würzburger Ring. Bei noch sonnigem Herbstwetter lockte der traditionell größte Amateurtrödelmarkt der Region die Besucher.