Am Unsinnige Donnerstag ist im Ostendorfer Gymnasium Verkleiden angesagt. Jede Klasse absolvierte eine Staffel, am Ende wurden die erfolgreichsten prämiert. Die 10. Klassen versorgen ihre Mitpennäler mit HotDogs, Nachos und auch Süßem.

Als vor über zehn Jahren das achtjährige Gymnasi­um in Bayern eingeführt wurde, war eines der Hauptargumente für die ver­kürzte Schulzeit, dass die Gymnasias­ten früher für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Doch fangen die Abiturienten tatsächlich sofort mit einer Ausbildung oder dem Studium an? Der Altmühl-Bote hat Jugendli­che des Abi-Jahrgangs 2016 gefragt.

Der Schatz ist wieder da! Und nicht nur der. Die Archäologische Staatssammlung ist gerade dabei, letzte Hand an die neue Weißenburger Römerausstellung zu legen. Und die wird sehr anders, als ihr Vorgänger. Wir durften bei den letzten Arbeiten über die Schultern der Ausstellungstechniker schauen.

Die Mädchenrealschule feiert am Unsinnigen Donnerstag im ganzen Schulhaus. In der Aula spielt Musik, es riecht nach Krapfen und frische gebackenen Waffeln. In den Klassenzimmern haben die Mädchen fantasievolle Parcours aufgebaut.