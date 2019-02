Der FCN macht im Achtelfinale des DFB-Pokals eine mehr als traurige Figur. In der ersten Hälfte, in welcher der FCN maximal die ersten zehn Minuten mithält, hat der HSV Feldvorteile und Enrico Valentini die Gelb-Rote-Karte fast vor Augen. In Hälfte zwei wird's im Volkspark noch furchtbarer. Der Club kriegt offensiv nichts auf die Kette und ermöglicht unömgliches Defensivverhalten den Hausherren die Führung. Erst in der Schlussphase wacht ein fantasieloser FCN ein bisschen auf. Doch es ist viel zu wenig, was der 1. FC Nürnberg fürs Weiterkommen anbietet. Viel zu wenig, um Worte zu finden. Auch in dieser Bildergalerie.