Olivia Wilde wünscht sich als Schwangere einen Sitzplatz

vor 1 Stunde

NEW YORK - Mit einem sarkastischen Tweet hat Schauspielerin Olivia Wilde ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass ihr als Schwangerer kein Platz in der New Yorker U-Bahn angeboten wurde.

Olivia Wilde hat eine Debatte über das Miteinander ausgelöst. © Justin Lane (dpa)



Olivia Wilde hat eine Debatte über das Miteinander ausgelöst. Foto: Justin Lane (dpa)



«Ich werde direkt neben deinem Kopf stehen und beten, dass die Wehen anfangen», schrieb die 32-Jährige («Dr. House») am Mittwoch an einen unbekannten Fahrgast, der trotz «gigantischem» Schwangerschaftsbauch nicht für sie aufgestanden war.

Wilde bekam auf Twitter viel Zuspruch, aber auch Gegenwind. Am Donnerstag meldete sie sich erneut zu Wort: «Es geht nicht um Gekeife oder Promi-Status oder darüber, wer sich eine Fahrt mit Uber leisten kann», antwortete sie auf die Kritik. «Es geht einfach um uns, wir wir uns umeinander kümmern.»

Wilde erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Lebensgefährten, dem Schauspieler Jason Sudeikis (40). Ihr gemeinsamer Sohn Otis ist knapp zweieinhalb Jahre alt.

dpa