Olli Schulz: "Hab keine Lust mehr, mich zu zerreißen"

vor 51 Minuten

HAMBURG - Der Entertainer Olli Schulz (44) gibt sich zufrieden mit seiner Karriere - auch ohne regelmäßige Fernsehauftritte oder eigene TV-Show.

Oliver (Olli) Schulz bereitet mehrere Projekte vor. © Daniel Bockwoldt (dpa)



Der gebürtige Hamburger konzentriert sich zurzeit nach eigenen Worten lieber auf seine wahre Liebe: die Musik - und seinen wöchentlichen Schlagabtausch mit seinem Podcast-Partner Jan Böhmermann.

"Natürlich plant man immer irgendwelche Projekte. Es gibt zum Beispiel schon länger die Idee für eine neue Fernsehserie, dazu feile ich an einem Buch herum. Aber im Grunde mache ich gerade einfach sehr gerne Musik - und den Podcast. Das reicht auch", sagte der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg am Sonntag. In diesem Jahr tourt er mit seinem vierten Studioalbum "Scheiß Leben, gut erzählt" durch Deutschland. Dabei habe er sich früher schwer getan, sich auf eine Sache reduzieren zu lassen. "Das ist wohl die ganz normale Unsicherheit eines jeden Künstlers." Mittlerweile kümmere es ihn weniger, für welche Aspekte seines Künstlerlebens seine Fans ihn feierten. "Ich bin jetzt 44 Jahre und hab auch keine Lust mehr, mich zu zerreißen. Das sind zwei super Jobs: Musik machen - und ein Mal die Woche Blödsinn mit Böhmi labern. Das reicht mir gerade völlig."

Einem breiten Publikum wurde Olli Schulz vor allem als Sidekick von Joko und Klaas in deren Fernsehshow "Circus HalliGalli" bekannt. Dazu feierte er Erfolge mit der Satire-Sendung "Sanft & Sorgfältig" und dem Spotify-Podcast "Fest & Flauschig" – beides im Duett mit Jan Böhmermann.

dpa