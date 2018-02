Olympische Winterspiele in Pyeongchang eröffnet

vor 21 Minuten

PYEONGCHANG - Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben begonnen. Mit der traditionellen Formel "Ich erkläre die XXIII. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang für eröffnet" gab Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In das Startsignal für das erste Weltfest des Wintersports in Südkorea.

Angeführt von Fahnenträger Eric Frenzel läuft betritt das deutsche Olympia-Team das Olympiastadion in Pyeongchang. © Michael Sohn (dpa)



Die Eröffnungszeremonie vor 35 000 Zuschauern und einem Milliarden-Publikum weltweit vor den Fernsehern stand unter dem Motto "Frieden in Bewegung". Das vom Nordischen Kombinierer Eric Frenzel angeführte deutsche Team kam als neunte Mannschaft in das Stadion.

Das Team «Olympischer Athleten aus Russland» kommt ohne eigene Flagge ins Stadion. © Jae C. Hong (dpa)



Das Programm hatte um 20.01 Ortszeit begonnen. Emotionaler Höhepunkt war der gemeinsame Einmarsch der süd- und nordkoreanischen Sportlern. Die nordkoreanische Eishockeyspielerin Hwang Chung Gum und der südkoreanische Bobfahrer Won Yun Jong führten das Team an.

Skilangläufer Pita Taufatofua aus Tonga trägt die Flagge seines Landes mit bloßem Oberkörper. © Sean Haffey (dpa)



An den Spielen bis zum 25. Februar nehmen über 2900 Sportler aus 92 Ländern teil. Deutschland ist mit 153 Athleten in Pyeongchang vertreten. In 102 Wettbewerben werden Medaillen vergeben. Mit etwa zehn Milliarden Euro sind die Spiele in Südkorea wesentlich günstiger als die Spiele vor vier Jahren in Sotschi, die mit 50 Milliarden Euro als die bislang teuersten in der Olympia-Geschichte gelten.

dpa