Opernstar Netrebko meidet die Sonne

vor 38 Minuten

BERLIN - Opernsängerin Anna Netrebko geht der Sonne nach eigenen Worten aus dem Weg. Damit wolle sie sich für ihre Auftritte schonen, sagte die russisch-österreichische Sopranistin dem Magazin «Barbara»: «Ich mache keine allzu wilden Sachen - keine Sauna, keine Sonne.»

Sauna und Sonne - das ist nichts für Anna Netrebko. © Daniel Bockwoldt (dpa)



Bis mittags zu schlafen schaffe sie dagegen nicht mehr. «Muss wohl das Alter sein», sagte Netrebko. Bei all ihren Reisen sei es aber wichtig, sich immer wieder mal herauszuhalten «aus dieser verrückten Opernwelt». Die 44-Jährige lebt in Wien und New York und reist für viele Auftritte um den Globus.

dpa