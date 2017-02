Heutzutage kann man die Faschingsbälle im Raum Pegnitz an zwei Händen abzählen. Vor 40 Jahren war es noch ganz anders: Da gingen im ASV-Heim, in der Glückauf-Gaststätte, im Fliegerheim am Kellerberg, im Kolb-Saal oder im "Fränkischen Hof" heiße Feten über die Bühne, ja sogar im Hallenbad und in der Turnhalle wurde gefeiert. Veranstalter waren der ASV oder der EVP, aber auch die Reiter sowie das Gymnasium. Sogar einen Polizeifasching hat es gegeben.