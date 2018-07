103-Jährige lehrt in Berlin Trickdieben das Fürchten

Rüstige Seniorin lässt sich nichts gefallen - vor 1 Stunde

BERLIN - Sie hätte ein leichtes Opfer sein können - eine hochbetagte Frau in ihrer Berliner Wohnung. Doch die Rentnerin dachte nicht daran, sich über den Tisch ziehen zu lassen. Stattdessen griff sie beherzt zum Gehstock.

Die Täter wollten die Berliner Seniorin austricksen - doch da hatten sie die 103-Jährige unterschätzt. Weil es geklingelt hatte, öffnete die Frau am Donnerstag die Tür. Sofort drängten zwei Frauen die Seniorin in die Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Die 103-Jährige sollte dann in der Küche einen Zettel beschreiben, lehnte das aber ab. Als eine der Frauen ihr dann noch zu nahe kam, griff die rüstige Dame zu ihrem Gehstock und trieb das Duo ohne Beute aus der Wohnung.

Ein Mann, der im Treppenhaus gewartet hatte, flüchtete ebenfalls aus dem Haus. Die Seniorin blieb unverletzt. Mit dem sogenannten Zetteltrick versuchen Betrüger ihre Opfer - häufig ältere Menschen - abzulenken. Mal geben sie vor, eine Nachricht für den Nachbarn hinterlassen zu wollen, dann geht es um eine angebliche Unterschriftenliste. „Letztlich geht es immer darum, die Konzentration der Menschen auf etwas anderes zu lenken, damit der Mittäter in die Wohnung huschen kann, um Wertsachen zu erbeuten“, erklärte eine Polizeisprecherin.

