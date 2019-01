"#10YearChallenge": Das hat es mit dem Internet-Phänomen auf sich

BERLIN - Mensch, wie die Zeit vergeht: Unzählige Promis und Normalbürger zeigen aktuell im Internet, wie sie sich innerhalb eines Jahrzehnts verändert haben. Unter dem Hashtag "#10YearChallenge" posten sie Fotos, auf denen sie heute und vor zehn Jahren zu sehen sind.

Zu den vielen US-Promis, die sich an dem Internet-Hype beteiligten, gehört Popstar Madonna (60). Sie zeigte zwei Bilder aus den Jahren 2008 und 2018, auf denen sie mit recht ähnlichem Styling zu sehen ist. Ganz anders Caitlyn Jenner (69): Ohne konkrete Jahresangabe postete sie bei Instagram zum einen ein Foto, das sie noch als Mann zeigt, zum anderen ein aktuelles Foto von ihr als Frau. Dazu schrieb sie: "Sei authentisch." Jenner wurde 1976 als Bruce Jenner Olympiasieger im Zehnkampf und lebt seit 2015 als Frau.

Auch der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat ein Foto auf seinem Instagram-Kanal gepostet. Es zeigt ihn neben seinem Trikot vom 1. FC Nürnberg aus dem Jahr 2009. Beim Club war der Mittelfeld-Star von Manchester City einst zum Profi gereift.

Unter den deutschen Promis machte zum Beispiel Reality-Show-Darstellerin Daniela Katzenberger (32) an der Ten-Year-Challenge mit - und zeigte ihren Kussmund in zwei Varianten. Model Heidi Klum (45) gab sich derweil politisch: Sie postete ein Bild von einem gewaltigen Eisberg und zum Vergleich ein Bild, das offensichtlich zeigen soll, was angesichts des Klimawandels davon übrig bleibt - ein Motiv, das in den sozialen Netzwerken öfter auftauchte. Dazu schrieb Klum: "Die #10yearchallenge sollte uns alle interessieren."

Apparently there is more! 😂😂 The Perks of Being a Wallflower. 🌸 #thechallengeissurviving pic.twitter.com/Tr4xMYeMdt — Madonna (@Madonna) 15. Januar 2019

Beliebt auch die sportliche Variante: So postete Fußball-Bundesligist RB Leipzig ein Bild von einem leeren Fußballplatz und schrieb dazu: "Wisst ihr noch vor 10 Jahren?" RB Leipzig ist erst seit der Saison 2016/17 in der Bundesliga. Auch andere Vereine machten darauf aufmerksam, wo sie heute stehen beziehungsweise damals standen.

Es werden nun aber auch kritische Stimmen von Datenschützern laut. Das Tech-Magazin "Wired" weist daraufhin, dass Facebook und Co. die Daten speichert und damit an seiner Gesichtserkennungssoftware arbeiten kann.

In sozialen Netzwerken machen immer wieder neue Challenges die Runde. Zuletzt setzten sich viele Menschen Augenbinden auf, irrten damit durch die Gegend und verbreiten Videos davon. Inspiriert wurden sie vom Thriller "Bird Box" des Streamingdienstes Netflix, in dem Sandra Bullock mit einer Augenbinde um den Kopf vor einer dunklen Macht flieht. Die Videos der Nachahmer sammelten sich unter dem Hashtag #birdboxchallenge.

Auch Daniela Katzenberger nimmt an der #10yearchallenge teil. Sie zeigt in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich von heute und von vor zehn Jahren. © Facebook



dpa