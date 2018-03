11 Dinge, die der Frühling mit unserem Körper macht

Alle Fakten von Pollenflug bis Frühjahrsmüdigkeit im Überblick - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Frühling blüht nicht nur die Natur auf, auch in unserem Körper tut sich einiges, wenn die ersten warmen Tage des Jahres anbrechen. Was ist dran am Mythos Frühjahrsmüdigkeit und einem Hormonhaushalt im Ausnahmezustand? Lesen und sehen Sie selbst!

Bilderstrecke zum Thema 11 Dinge, die der Frühling mit unserem Körper anstellt Der Frühling erweckt nicht nur die Natur zum Leben, sondern stellt auch in unserem Körper einiges an. Was ist dran am Mythos Frühjahrsmüdigkeit und einem Hormonhaushalt im Ausnahmezustand? Lesen und sehen Sie selbst!



nb