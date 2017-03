11-Jähriger schlägt Messer-Angreifer mit Tretroller nieder

Der unbekannte Mann bedrohte den Jungen - Polizei sucht Zeugen - vor 55 Minuten

MÖNCHENGLADBACH - Gerade noch glimpflich ging eine Messer-Attacke gegen einen 11-Jährigen in Mönchengladbach aus. Ein unbekannter Mann wollte den Jungen offenbar auf dem Heimweg von einer Skaterbahn entführen und bedrohte ihn mit einem Messer. Der 11-Jährige reagierte allerdings blitzschnell - mit seinem Tretroller.

Der 11-Jährige kam gegen 18.20 Uhr gerade von einer Skaterbahn in der Nähe des Schlossbades in Mönchengladbach. Er war mit seinem grünen Roller auf dem Weg nach Hause, als sich ein silberner Kombi näherte. Der Fahrer forderte den Jungen durch das geöffnete Beifahrerfenster auf, kurz stehen zu bleiben, weil er ein Geschenk für ihn habe. Der Mann öffnete den Kofferraum seines Wagens, um ihm einen braunen Karton in der Art eines Postpakets zu zeigen. Der Junge wollte das Geschenk aber nicht haben und lieber mit seinem Roller weiterfahren.

Daraufhin holte der Unbekannte ein Springmesser aus seiner Hosentasche und ging drohend auf den Jungen zu. Dieser zog seinen Skateroller blitzschnell hoch und traf den Angreifer damit ins Gesicht. Der Unbekannte stürzte zu Boden und verlor das Messer. Der Junge nutzte diesen Moment aus und konnte flüchten.

Täter auf der Flucht

Als sich der 11-Jährige nochmal umdrehte, sah er den Mann aufstehen. Er hielt sich ein Auge und blutete. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon, wobei er anfangs gleich mehrere andere Fahrzeuge überholte.

Der Mann ist laut Polizei um die 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine kräftige Figur mit Bauch und sprach Deutsch ohne Akzent. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und hatte die Kapuze übergezogen. Außerdem trug er eine Sonnenbrille mit dunklen Gläsern. Der Junge erkannte zudem einen bräunlichen Kinnbart. Bekleidet war der Mann außerdem mit einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen von Nike.

Besonders auffallend war eine dicke goldene Panzerkette mit einem mit Steinen besetzten Dollarzeichen als Anhänger. Diese Kette trug der Angreifer über dem Pullover.

Der Wagen war ein silberfarbener oder silbergrauer, neuwertig erscheinender Kombi. Die hinteren Scheiben und die Heckscheibe sind getönt. Auf der Heckscheibe ist zudem rechtsseitig eine Raute von Borussia Mönchengladbach aufgeklebt.

Die Polizei sucht nun Hinweise zu dem Mann mit frischer Gesichtsverletzung. Auch mögliche Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber zu dem Unbekannten und seinem Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

evo

Mail an die Redaktion