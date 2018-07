17 Tage saßen zwölf Jugendlichen und ihr Trainer in einem überfluteten Höhlenkomplex in Thailand fest. Ihre Rettung grenzt an ein Wunder - sie alle schafften es nicht nur, tagelang alleine zu überleben, sondern konnten auch in einer dreitägigen Rettungsmission durch Elite-Taucher befreit werden. Ein Ablauf der Geschehnisse.