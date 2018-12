13-Jähriger mit kulinarischer Ode: "Ohne Döner keine Liebe"

WIEN - Ali ist Wiener, 13 Jahre alt - und hat in einer österreichischen Zeitschrift eine Hommage an sein Lieblingsessen geschrieben. Er sagt: "Ohne Döner existiert keine Liebe." In den sozialen Netzwerken wird seine Ode zum Viral-Hit.

Auf ihn gehört Salat, Soße, Fleisch - und scharf. Mehr, sagt Ali aus Wien, braucht ein saftiger Döner nicht. Und Ali braucht nicht viel mehr, um ein glückliches Leben zu führen. Im österreichischen Magazin "Biber" erklärt der Schüler seine Liebe zum Döner und landet damit einen Viral-Hit. Sein Post - eine wahre Hommage - wurde auf Twitter von Tausenden Menschen gesehen, geteilt und geliebt.

Story des Jahres 2018. pic.twitter.com/WVkKz8VGxi — Melisa Erkurt (@MelisaErkurt) 5. Dezember 2018

Ali, der 13 Jahre alt ist und in Wien auf die Mittelschule geht, skizziert in dem kleinen Aufsatz, wie er zum Döner fand. Vor acht Jahren habe die Liaison begonnen, der Kebab habe einfach nur "heftig" geschmeckt. Ali war verfallen und jahrelang "dönersüchtig". Heute bleibt es bei einem Döner pro Woche, in der Regel. Die spezielle Verbindung zum beliebtesten Snack der Deutschen, sie ist aber ungebrochen. So ungebrochen, dass er seine Ode mit einem klaren Apell verbindet:

"Ich möchte an dieser Stelle allen Eltern etwas mitteilen: Verbietet euren Kindern nicht den Döner! Denn ohne Döner existiert keine Liebe!“"

Der 13-Jährige ist ein echter Profi, sagt er von sich selbst - und hat Tipps für Laien: "Ihr müsst auch nicht immer bei dem coolsten oder luxuriösesten Dönerstand essen - auch bei kleinen Dönerständen kann der Döner heftig schmecken. Aber Qualität hat ihren Preis: Nehmt ruhig den Döner, der 50 Cent mehr kostet - billig heißt nicht immer gut. Und esst euren Döner immer beim Türken! Vertraut mir einfach!"

Und jetzt, wie geht es weiter für Ali? Der 13-Jährige kokettiert damit, später einmal einen eigenen Dönerladen zu eröffnen. Zuerst möchte er aber Bautechniker lernen. Sollte das nicht klappen, gehe er in die Gastronomie, schreibt der Schüler in seiner Hommage. "Ich schwöre euch, Ali’s Döner wird der beste Döner Wiens."

