150-Kilo-Torwart futtert Sandwich auf Ersatzbank

Wayne Shaw gilt als Publikumsliebling - Buchmacher bieten Wetten an

LONDON - Wayne Shaw, Torwart des Fünfligisten Sutton United, kam beim Spiel gegen den FC Arsenal am Montagabend nicht zum Einsatz. Dennoch zog er alle Blicke auf sich. Das Ende vom Lied: Der Teammanager meckert und der Keeper ist satt.

Zum Einsatz kam 150-Kilogramm-Torwart Wayne Shaw nicht, trotzdem war der Ersatzmann des Fünftligisten Sutton United beim FA-Cup-Spiel gegen den FC Arsenal am Montag (0:2) der Hingucker. In der 82. Minute überkam dem Kult-Keeper der Hunger, auf der Ersatzbank futterte er ein Sandwich.

Dabei wurde er erst in der Halbzeit in der vereinseigenen Kneipe gesichtet. Ob er dort gegessen hat, ist unklar. Ein BBC-Reporter entdeckte Shaw, wie er mit Fans für Selfies posierte.

I kid you not. Sutton reserve keeper Wayne Shaw is in the bar at half-time. pic.twitter.com/f7014pXRBP