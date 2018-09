17-Jähriger bricht betrunken in Imbiss ein und macht sich Döner

Jugendlicher hatte 1,8 Promille - und offenbar jede Menge Hunger - vor 49 Minuten

KASSEL - Was muss das für ein Wochenende gewesen sein: Ein 17-Jähriger brach in der Nacht auf Samstag in einen Imbiss in Kassel ein und bereitete sich einen Döner zu. Zum Essen kam der Jugendliche allerdings nicht mehr - wegen der Polizei.

Gegen 2.10 Uhr ging der Notruf ein. Ein Zeuge hatte eine zerstörte Scheibe an einem Imbiss im Kasseler Stadtteil Oberzwehren bemerkt und die Polizei alarmiert. Die kam - und fand dort einen 17-Jährigen, der offenbar in das Schnellrestaurant einbrach. Absichten, dort etwas zu stehlen, hatte der junge Mann aber wohl nicht: Er wollte sich lediglich mehrere Döner zubereiten. Dafür hatte er divserse Behälter geöffnet.

Zum Essen kam der 17-Jährige, der polizeibekannt ist, aber nicht mehr. Eine Streife drängte dazwischen und nahm den Jugendlichen vorübergehend fest. Bei seiner Koch-Aktion verursachte er einen Schaden von mehreren Hundert Euro, außerdem kommt auf ihn ein Verfahren wegen des Einbruchs zu. Nüchtern war der Täter offenbar nicht: Er hatte, so teilt es die Polizei mit, einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.

Bilderstrecke zum Thema Klassisch, lecker, scharf: Hier gibt es Nürnbergs besten Döner Ob mit oder ohne Zwiebeln, klassisch mit Lammfleisch oder als vegetarische Variante - der Döner kann was. Vor allem richtig lecker sein und noch dazu vielfältig. Nachdem wir unsere Lieblingsdönerbuden zusammengestellt hatten, haben wir auch Ihre Empfehlungen mit aufgenommen. Dann waren Sie dran und konnten abstimmen, wo es Ihnen am besten schmeckt. Das ist das Endergebnis.