17-Jähriger stirbt in Österreich bei Feuerwerk durch Kugelbombe

Jugendlicher versuchte die Bombe offenbar mehrfach anzuzünden - vor 1 Stunde

EBERSCHWANG - Ein 17-Jähriger ist in Oberösterreich beim Silvesterfeuerwerk durch eine sogenannte Kugelbombe getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb der Jugendliche aufgrund schwerer Kopfverletzungen.

