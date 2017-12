19-Jähriger will Ex-Freundin in Havel ertränken

BERLIN - Ein 19-jähriger Mann hat am Dienstag versucht, seine 17-jährige Ex-Freundin in der Berliner Havel zu ertränken. Letzten Endes war es jedoch der Täter selbst, der in dem eiskalten Fluss beinahe ums Leben gekommen wäre.

Laut Polizei ist die 17-jährige Jugendliche eine Bekannte des Mannes und wurde von dem 19-Jährigen am Dienstagmorgen am Spandauer Burgwall in Berlin in die Havel gestoßen. Im Anschluss sprang er der Frau hinterher und versuchte mehrfach, sie unter Wasser zu drücken. Allerdings gelang es ihr, sich aus seinem Griff zu lösen und zurück ans Ufer zu schwimmen. Durch den Vorfall erlitt sie eine Unterkühlung und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Der 19-Jährige ertrank bei der versuchten Tat beinahe selbst, da es sich bei ihm um einen Nichtschwimmer handelte. Beamte der Wasserschutzpolizei retteten ihn aus der Havel - Sanitäter mussten ihn anschließend wiederbeleben. Auch er kam anschließend ins Krankenhaus.

Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Drama um eine Beziehungstat: Die beiden sollen früher ein Paar gewesen sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, muss der 19-Jährige sich jetzt wegen versuchtes Mordes verantworten. Da der Mann nicht dem Haftrichter vorgeführt werden konnte, sollte es eine symbolische Vorführung geben - dabei bekommt erst der zuständige Richter die Akten vorgelegt.

