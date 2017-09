30-Millionen-Eurojackpot in Deutschland geknackt

Mann aus dem Raum Esslingen und eine Tippgemeinschaft sahnen ab - vor 1 Stunde

STUTTGART/HANNOVER - Der Hauptgewinn von gut 30,7 Millionen Euro der Lotterie Eurojackpot geht nach Deutschland. Zwei Tippscheine aus Baden-Württemberg und Niedersachsen knackten den Gewinntopf.

Jeweils 15,36 Millionen Euro gingen an einen Mann aus dem Raum Esslingen sowie vermutlich an eine Tippgemeinschaft, wie ein Sprecher von Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart am Samstagmorgen mitteilte.

Beide Gewinner hatten die Zahlen 15-22-29-33-47 sowie die zusätzlichen Zahlen 3 und 7 richtig, die im finnischen Helsinki gezogen wurden. Beim Eurojackpot können Spieler aus 18 europäischen Ländern mitmachen. Erstmals war am Freitag auch Polen dabei.

Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 95 Millionen. Dazu müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen richtig getippt werden. Die Chance für sechs Richtige plus Superzahl im klassischen "6 aus 49" in Deutschland ist niedriger: Sie liegt bei 1 zu 140 Millionen.

dpa