33-Jähriger bricht bei CSD in Berlin zusammen und stirbt

Veranstaltung wurde wegen einer Unwetterwarnung abgebrochen - vor 1 Stunde

BERLIN - Es sollte ein buntes, ein fröhliches Straßenfest werden: Der Christopher Street Day in Berlin endete jedoch wegen einer Unwetterwarnung abrupt. Und gegen Mitternacht vermeldete die Hauptstadt-Polizei dann noch, dass während der Feierlichkeiten ein Mann verstorben sei.

Der Christopher Street Day in Berlin ist wegen einer Warnung vor schweren Gewittern am Samstagabend abgebrochen worden. "Die Sicherheit der Teilnehmer*innen ist unsere höchste Priorität", sagte Alexandra Knoke vom CSD-Vorstand laut einer Mitteilung. Nach anhaltenden Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und auf Empfehlung von Feuerwehr und Polizei sei der Abbruch der Abschlussveranstaltung veranlasst worden.

Tausende Menschen hatten am Samstag den Christopher Street Day in der Hauptstadt gefeiert. Von dekorierten Wagen dröhnten Bässe und die Village People mit "YMCA". Am Rand drängten sich viele Schaulustige.

Bilderstrecke zum Thema Kunterbunt und herrlich schrill: Christopher Street Day in Berlin Wenn jeder in Regenbogenfarben gehüllt ist, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Der Christopher Street Day wird gefeiert. Am Samstag feierten tausende Menschen in Berlin den Tag, in dem die Gleichberechtigung aller im Fokus steht.



Gegen Mitternacht vermeldete die Polizei dann, dass während des CSD ein Mann zusammengebrochen und wenig später verstorben ist.

Beim #CSDBerlin verstarb am Abend ein Mann, der kurz zuvor zusammengebrochen war. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr reanimieren. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Angehörigen wurden zwischenzeitlich durch uns informiert.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 28. Juli 2018

Laut Berliner Morgenpost handelt es sich dabei um einen 33-Jährigen, der auf der Straße des 17. Juni kollabiert sei. Unklar ist, ob es sich bei dem Mann um einen Besucher der Parade oder um einen Passanten gehandelt habe. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

dpa, psz