550.000 Handys infiziert: Play Store löscht 13 beliebte Apps

Die Hacker nutzten Rennspiele auf dem Handy - Löschen der Apps empfohlen - vor 57 Minuten

Wer in den vergangenen Wochen Spiele auf einem Androidhandy heruntergeladen hat, könnte dadurch jetzt Probleme bekommen. Wie sich mittlerweile herausstellte, waren 13 Apps mit Malware infiziert, wodurch Cyberkriminelle die betroffenen Personen ausspionieren konnten.

Laut der Website Techbook wurden die 13 Spieleapps insgesamt 560.000 Mal heruntergeladen. Danach funktionierten sie jedoch gar nicht erst, sondern stürzten sofort ab und installierten dafür Schadsoftware. Die Spieleapps stammen laut Techbook alle von dem Entwickler Luiz O. Pinto. Mittlerweile hat Google alle 13 Apps aus dem Playstore entfernt, wie das Testportal Chip berichtet. Damit es dazu kam, musste jedoch erst ein Sicherheitsforscher über Twitter auf die Lage aufmerksam machen:

Don't install these apps from Google Play - it's malware.



Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

-reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo