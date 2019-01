6000 Menschen betroffen: Fliegerbombe in Potsdam entschärft

POTSDAM - Die in der Potsdamer Innenstadt entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag sicher entschärft worden. Knapp 6000 Menschen wurden zuvor evakuiert.

Sprengmeister Mike Schwitzke habe den mechanischen Zünder entfernt, teilte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Donenrstagmittag gegen 13 Uhr mit. Dafür musste er die mehr als 70 Jahre alte Fliegerbombe US-amerikanischer Bauart reinigen. Am Morgen hatten knapp 6000 Menschen im Sperrkreis von 800 Metern rund um den Fundort des Blindgängers in der Potsdamer Speicherstadt ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch der Zugverkehr in Potsdam wurde eingestellt. Davon waren Tausende Pendler betroffen.

Gegen 11 Uhr hatte die Entschärfung der Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Mehr als 300 Helfer hatten überprüft, dass alle knapp 6000 Anwohner ihre Häuser verlassen hatten. Es ist die 194. Bombe, die seit der Wende in der Landeshauptstadt unschädlich gemacht werden sollte.

dpa