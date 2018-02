90 Kilo: New Yorker bauen Riesen-Bagel

Veranstalter wollen Aktion als Weltrekord anmelden - vor 4 Stunden

NEW YORK - Der ist für den ganz großen Hunger: Eine Fischräucherei hat in New York einen Riesen-Bagel gebaut. Der 90-Kilo-Koloss soll jetzt zum Weltrekord werden.

Mitarbeiter einer Fischräucherei haben einen 90-Kilo-Bagel gebaut. © Johannes Schmitt-Tegge/dpa



Mitarbeiter einer Fischräucherei haben einen 90-Kilo-Bagel gebaut. Foto: Johannes Schmitt-Tegge/dpa



Der Bagel mit Frischkäse und Lachs ist den New Yorkern heilig – nun haben Hersteller das Frühstücks-Sandwich in Übergröße gebaut. Rund 90 Kilogramm wog der fertige Riesenbagel mit einem Durchmesser von etwa 80 Zentimetern, den eine Fischräucherei im Stadtteil Brooklyn zusammen mit einem Bagel-Hersteller am Freitag anrichtete.

Helfer schmierten dabei fast 20 Kilogramm Frischkäse auf den Hefeteig und belegten das Sandwich dazu mit Tomaten, Zwiebeln und Kapern. Die Veranstalter wollen sich die Aktion offiziell als Weltrekord anerkennen lassen.

Die aus der jüdisch-polnischen Küche stammenden, teils mit Körnern bestreuten Bagels breiteten sich von New York aus über den Rest der USA aus. Osteuropäische Einwanderer brachten im 20. Jahrhundert auch geräucherten und eingelegten Fisch mit in die Metropole. Das "bagel and lox"-Sandwich ist inzwischen auch in Teilen Europas beliebt.

dpa