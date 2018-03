Allergiker aufgepasst: Aldi-Süd ruft Knödel-Produkte zurück

MÜHLHEIM/RUHR - Der Discounter Aldi Süd hat verschiedene Knödel-Packungen zurückgerufen. Grund dafür sind mögliche Zutaten, die für Allergiker Folgen haben könnten.

Drei verschiedene Knödel-Produkte könnten Spuren von Nüssen enthalten, was auf der Packung nicht angegeben ist. Aus diesem Grund ruft Aldi-Süd die Knödel zurück. © Lebensmittelwarnung.de



Die Produkte könnten Spuren von Cashew-Nüssen haben, was auf der Verpackung aber nicht angegeben worden sei. So heißt es in einer Aldi-Mitteilung auf dem Internetportal lebensmittelwarnung.de. Dadurch wiederum könnten Verbraucher allergische Reaktionen bekommen. Es geht um das Produkt "Süße Knödel" mit den Sorten Erdbeere, Marille oder Nougat. Packungen hierzu wurden seit Anfang Januar als Aktionsartikel in den Aldi-Süd-Filialen verkauft. Wer die Knödel zurückbringt, bekommt den Kaufpreis erstattet.

dpa