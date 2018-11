Alpakas in der Bahn: Betriebe wetteifern um virale Hits

Hamburger Hochbahn konkurriert nun mit der BVG - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Musikalische Klassiker, nackte Haut, ein Hauch von Hollywood oder Tiere zwischen den Sitzreihen: Den deutschen Verkehrsbetrieben scheint keine Idee zu abgefahren, um einen viralen Videohit zu landen. Vor allem die Berliner BVG ist für ihre schrille Werbung bekannt. Doch sie bekommt nun Konkurrenz.

Kätzchen auf dem Schoß? In der Hamburger Hochbahn ist das möglich - zumindest in dem aktuellen Werbevideo.



Kätzchen auf dem Schoß? In der Hamburger Hochbahn ist das möglich - zumindest in dem aktuellen Werbevideo.



DJ H.P. Baxxter fährt mit, genauso wie ein Alpaka, Kätzchen kriechen herum und danach geht es durch die Galaxie - die Hamburger Hochbahn macht in ihrem neuen Video definitiv "Werbung nach Plan". So auch der Slogan des viralen Hits. Und tritt damit in Konkurrenz zu den aufwendigen Werbevideos der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Weitere Seitenhiebe auf die Hauptstadt dürfen da nicht fehlen, so heißt es in der Pressemitteilung: "Bei der Hochbahn läuft eben (fast) alles nach Plan: Der erste serienreife E-Bus startete planmäßig Mitte November und die neue Haltestelle Elbbrücken wird zum geplanten Eröffnungstermin auch tatsächlich fertig. Ganz ohne große Aufregung und im geplanten Kostenrahmen."

Der kleine Konkurrenzkampf bringt auf jeden Fall eines: Aufmerksamkeit und einige Reaktionen der Social-Media-Nutzer. Die sind übrigens zwiegespalten: "Nicht schlecht, auf welcher Linie wird Hr. Baxxter denn eingesetzt?" Oder:"Das ist einfach nur Schrott. Wenn ihr schon bei der BVG klaut, dann mach es doch richtig." Vor allem gespannt können die User allerdings nun auf die Reaktion der BVG sein.

nb