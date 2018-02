Als der Kapitän schlief: Schiff kracht im Main gegen Mauer

TRIEFENSTEIN - Zu einer Schiffshavarie ist es am frühen Mittwochmorgen im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken gekommen. Dort blieb ein mit 1800 Tonnen Chromeisenerz beladenes Güterschiff an der Mauer eines Wasserwerks hängen.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand löste sich in der Nacht ein festgemachtes Tau, nachdem sich der Kapitän schlafen gelegt hatte. Foto: Benedict Rottmann/dpa



Wie ein Polizeisprecher berichtete, wurde bei dem Unfall aber niemand verletzt. Der Kapitän hatte sein 110 Meter langes Schiff vor der Schleuse des Laufwasserkraftwerks Lengfurt festgemacht, um eine Pause einzulegen. Nach bisherigen Ermittlungen löste sich in der Nacht aus noch unbekannter Ursache ein Tau. Der Kapitän sei gegen 4.15 Uhr wegen eines lauten Knalls wach geworden, habe sich dann aber wieder schlafen gelegt, weil er ein vorbeifahrendes Schiff für das Geräusch verantwortlich hielt, schilderte der Polizeisprecher.

Etwa 45 Minuten später schlug das Güterschiff dann gegen die Mauer an. Der Kapitän verständigte Polizei und Feuerwehr. Ein Taucher sollte am Mittwoch die Schiffshülle auf mögliche Beschädigungen prüfen. Solange sei dem Schiffsführer die Weiterfahrt untersagt worden.

