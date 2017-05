Körperteile, die für die Forschung konserviert wurden: Die Exponate der Pathologischen Sammlung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben einen gewissen Grusel-Effekt. Dass sie aber nicht nur Forscher und angehende Ärzte interessieren, zeigt sich, wenn bei Veranstaltungen einige der Präparate herausgehoben und erklärt werden. So lud die Pathologie im Jahr 2016 unter dem Titel "Mortui vivos docent - die Toten lehren die Lebenden" zu einer medizinhistorischen Stippvisite in ihre Räumlichkeiten. Auf unserem Bild erläutert Assistenzarzt Carol Geppert Nieren und Harnröhren eines achtjährigen Jungen, der 1932 den Folgen von Nierensteinen starb. Die Pathologische Sammlung ist fast so alt wie die Universität selbst. Schon kurz nach der Gründung der Hochschule 1743 fand in Erlangen die erste Sektion statt. Dabei wurden erste Präparate für die Lehre angefertigt. Ursprünglich gehörten die Exponate zum Bestand der Anatomischen Sammlung, wurden aber 1850 ausgesondert und zu einer eigenen Sammlung (Krankenhausstraße 8 - 10) zusammengeführt. © Harald Sippel