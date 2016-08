Älteres Paar muss sich nach 62 Jahren Ehe trennen

SURREY - Diese Geschichte lässt das Internet derzeit weinen: Ein älteres Ehepaar muss sich nach 62 Jahren Ehe trennen - unfreiwillig. Denn für die beiden ist es unmöglich einen gemeinsamen Platz im Pflegeheim zu finden.

Es fließen Tränen, viele Tränen. Ein älterer Mann - Joggingshose, Kapuzenpulli, weiße Haare - hängt gebeugt in seinem Rollstuhl, seine Ehefrau verkriecht sich in ihr Taschentuch. Das Foto von Wolf und Anita Gottschalk geht derzeit um die Welt - und ihre Geschichte rührt zu Tränen.

Das Paar aus der kanadischen Provinz British Columbia ist seit 62 Jahren verheiratet, ursprünglich stammen sie aus Düsseldorf. Vor über 50 Jahren packten sie ihre Koffer und wanderten aus - seitdem ist das Paar ein Herz und eine Seele. Laut einem Bericht der britischen Daily Mail müssen die beiden sich jetzt, nach über einem halben Jahrhundert, trennen. Ja: müssen, denn freiwilligen tun Wolf und Anita Gottschalk diesen Schritt nicht.

"Erinnerung an meine Oma ist ungetrübt - noch"

Beide fanden keinen gemeinsamen Platz im Altenheim. "Das ist das traurigste Foto, das ich je gemacht habe", schreibt ihre Enkelin Asley Bartyik in einem Facebook-Post. Das Bild entstand in einer Übergangsunterkunft in Surrey, dort warten ältere Menschen auf einen Pflegeheimplatz.

Seit acht Monaten seien sie bereits getrennt, so Bartyik. Der Gesundheitszustand des 83-jährigen Wolf Gottschalk verschlecherte sich kürzlich rapide. Seine zwei Jahre jüngere Ehefrau ist seitdem nicht mehr in der Lage ihren Mann zu pflegen. Mittlerweile ist auch Anita an ihrer Belastungsgrenze, muss ebenfalls in ein Pflegeheim.

Dass sich ihre Situation so schnell nicht ändert, liegt auch am kanadischen Gesundheitssystem und der quälend langsamen Bürokratie. "Seine Demenz wird jeden Tag schlimmer", sagt Enkelin Bartyik. "Aber die Erinnerung an meine Oma ist ungetrübt - noch zumindest."

Mit ihrem emotionalen Appell auf Facebook erhofft sich Bartyik mehr Aufmerksamkeit, will Druck auf die Gesundheitsbehörde machen. "Meine Großeltern verdienen es, nach 62 Jahren Ehe ihre letzten Momente zusammen zu verbringen", sagt sie.

