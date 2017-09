Altkanzler Gerhard Schröder ist frisch verliebt

Laut Schröders Ex-Frau war die neue Partnerin ein Trennungsgrund - vor 1 Stunde

HANNOVER - Gerhard Schröder hat nach Berichten der "Bunten" und der "Bild"-Zeitung eine neue Partnerin. Eine Südkoreanerin sei die neue Frau an der Seite des Altkanzlers.

Soyeon Kim war Medienberichten zufolge in Südkorea als Dolmetscherin für den Altkanzler Schröder dabei. Foto: dpa/Yonhap



Die Koreanerin Soyeon Kim (48) sei die neue Frau an der Seite des Altkanzlers, schrieben die beiden Blätter Bild und Bunte am Donnerstag. Das Büro Schröders in Hannover wollte dazu keine Stellungnahme abgeben: "Dazu können wir nichts sagen", erklärte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. Bei einem Besuch Schröders in der Hauptstadt Südkoreas war Soyeon Kim den Medienberichten zufolge als Dolmetscherin für den Altkanzler dabei.

Doris Schröder-Köpf, die getrennt von ihm lebende Frau des Ex-Kanzlers, erklärte auf Facebook, dass Kim im Frühjahr 2016 der Anlass, "wenn auch nicht der alleinige Grund, für die endgültige Trennung" gewesen sei.

Schröder-Köpf ist inzwischen mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius liiert. Soyeon Kim berät nach Informationen von Bild und Bunte koreanische Unternehmen, die Interesse an einer Ansiedlung in Deutschland haben.