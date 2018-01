Altkanzler Gerhard Schröder will zum fünften Mal heiraten

SEOUL/HANNOVER - Altbundeskanzler Gerhard Schröder (73) und seine neue südkoreanische Lebenspartnerin Soyeon Kim (48) wollen möglichst noch dieses Jahr Hochzeit feiern. Es sei geplant, im Herbst zu heiraten, sagte Schröder laut südkoreanischer Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag in Seoul.

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (r.) und die Südkoreanerin Soyeon Kim wollen heiraten. Es wäre die fünfte Ehe des Altkanzlers. © Foto: Yonhap/dpa



Ort und Zeitpunkt der Hochzeit würden zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Kim bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur das Vorhaben, betonte aber ebenfalls, dass sie erst später konkretere Angaben zu dem Heiratsplan machen könne. Es wäre Gerhard Schröders fünfte Ehe.

Der Altkanzler bekräftigte frühere Äußerungen, wonach beide Partner vorhätten, sowohl in Südkorea als auch in Deutschland zusammenzuleben. Es sei eine "neue Herausforderung" und keine leichte Entscheidung, die Hälfte seiner verbleibenden Zeit in Korea zu verbringen, wurde Schröder zitiert. Er wolle mehr von der koreanischen Sprache kennenlernen und "ein normales Leben" in dem asiatischen Land führen. Seine jetzige Beziehung werde nicht von seinem laufenden Scheidungsverfahren in Deutschland berührt.

Schröder hat mit seiner Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf zwei Adoptivkinder. Das Paar hat die Scheidung eingereicht. Doris Schröder-Köpf ist die vierte Ehefrau des SPD-Politikers und inzwischen mit dem niedersächsischen SPD-Innenminister Boris Pistorius (57) liiert. Gerhard Schröder lebt in Hannover und hat auch ein Büro in Berlin, Soyeon Kim arbeitet als Repräsentantin der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft "NRW.Invest."

