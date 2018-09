Amerikanische Schule führt Prügelstrafe wieder ein

HEPHZIBAH - Im amerikanischen Bundesstaat Georgia hat eine Schule wieder die Prügelstrafe eingeführt. In einer Umfrage hatten etwa ein Drittel der Eltern dafür gestimmt.

"An unserer Schule wird Disziplin sehr geschätzt. Als die Prügelstrafe an Schulen früher die Norm war, gab es die heutigen Probleme nicht", sagte die Schulinspektorin Judy Boulineau dem Lokalsender.

Das "Holzpaddel", mit dem Schüler im amerikanischen Hephzibah wieder gezüchtigt werden dürfen, ist etwa 15 Zentimeter breit und 50 Zentimeter lang. Die Georgia School of Innovation and the Classics hatte zuerst eine Umfrage unter den Eltern gestartet. Etwa ein Drittel habe sich demnach für die Prügelstrafe bei ihren Kindern ausgesprochen. Diejenigen Schüler, deren Eltern sich dagegen ausgesprochen haben, sollen beim Verstoß gegen die Hausordnung mit einem Schulverbot belegt werden.Der amerikanische Sender WRDW hatte darüber berichtet.

Beim sogenannten "Paddling" muss der Schüler die Hände auf die Knie oder einen Tisch stützen, während ihm mit dem Holzwerkzeug auf den Po geschlagen wird.

Allgemein sind Prügelstrafen in den USA erlaubt In Deutschland berichtete unter anderem die FAZ über die Entscheidung der Schule in Georgia. Laut der Zeitung besucht fast jeder zweite Schüler in den Südstaaten eine Bildungseinrichtung, in der weiterhin geprügelt wird.

