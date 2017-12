Amsterdam: Polizei schießt Bewaffneten am Flughafen nieder

Mann soll Fenster eingeschlagen haben - Lage unter Kontrolle - vor 2 Minuten

AMSTERDAM - Aufregung am Flughafen in Amsterdam: In der Einkaufsmeile droht ein Mann plötzlich mit einem Messer, er schlägt eine Scheibe ein. Dann greift die Polizei ein.

Auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol hat die Militärpolizei einen mit einem Messer bewaffneten Mann niedergeschossen und festgenommen. Nach dem Vorfall wurde die Haupthalle des Flughafens Schiphol für kurze Zeit geräumt, dann aber wieder freigegeben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Halle "Schiphol Plaza" ist die Haupteinkaufsmeile des Flughafens vor der Passkontrolle. Der Mann soll mit einem Messer gedroht und ein Fenster eingeschlagen haben. Weitere Einzelheiten zu dem Täter und dem Vorfall gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Sie teilte auf Twitter mit, dass der Mann "überwältigt, festgenommen und abgeführt" worden sei. Auch der Zugverkehr am unterirdischen Flughafenbahnhof war für einige Zeit unterbrochen worden, teilte die Bahn mit.

Der Artikel wurde um 18.16 aktualisiert.

dpa, tl