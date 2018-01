An Cloud geschickt: Dieb macht Selfies mit geklautem Handy

Polizei fahndet mit ungewollten Aufnahmen nach dem Tatverdächtigen - vor 2 Stunden

BERLIN - Das perfekte Verbrechen geht anders: Ein Mann steigt in eine Kellerwohnung in Berlin ein, klaut neben Geld und persönlichen Papieren auch ein Handy. Plötzlich tauchen Fotos von dem mutmaßlichen Täter auf - in der Cloud der Besitzerin.

Dieser Mann ist laut Polizei dringend tatverdächtig, in eine Berliner Wohnung eingestiegen und eine 67-Jährige ausgeraubt zu haben. © Polizei Berlin



Der Einbruch liegt zwar schon Monate zurück, doch jetzt veröffentlichte die Polizei die Fotos, die der Mann mutmaßlich selbst machte. Laut der Bild-Zeitung vermuten die Ermittler, dass es sich dabei um den Einbrecher handelt, der am 26. August vergangenen Jahres die Wohnung einer 67-Jährigen aus Berlin-Wilhermsdorf ausräumen wollte. Die Frau entdeckte den Mann, als er ihre Handtasche durchwühlte und unter anderem das Handy mitgehen ließ. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Wohl über eine Dropbox oder die Handy-Cloud der Frau verschickte der mutmaßliche Täter versehentlich die Fotos, wie die Bild berichtet. Das zumindest ist der Verdacht der Polizei.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann? Und: Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthalt des Unbekannten machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Charlottenburger Chaussee in Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-272127 oder (030) 4664-271100 oder eine andere Polizeidienststelle.

tl