Anruf aus Spanien: 14-jährige Vermisste wieder aufgetaucht

Keine Spur von dem Betreuer, mit dem das Mädchen durchgebrannt sein soll - vor 1 Stunde

GREVESMÜHLEN/VALENCIA - Eine 14-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern ist rund einen Monat nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. "Sie hat sich per Telefon aus Spanien gemeldet und wird jetzt abgeholt", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Wismar.

Die Schülerin aus Grevesmühlen, die in einer betreuten Wohngruppe lebte, sei in der Nähe von Valencia zur Polizei gegangen und habe erklärt, sie wolle jetzt zurück.

Den Rücktransport werde nun das Jugendamt des Kreises organisieren. Von dem 24 Jahre alten Betreuer, der zeitgleich mit dem Mädchen verschwunden war, fehle aber noch jede Spur. Die Behörden hatten vermutet, dass beide absichtlich zusammen verschwunden waren.

Nach dem Betreuer und dem Mädchen war europaweit gefahndet worden. Mehrere Hinweise, dass sie in Hamburg oder Süddeutschland gesehen worden waren, hatten sich als falsch erwiesen. Auch Hinweise auf das schwarze Auto des Mannes gebe es bisher nicht, sagte der Sprecher.

dpa