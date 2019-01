Ärger mit Bahn: Pendlerin strickt "Verspätungs-Schal"

MÜNCHEN - Eine Pendlerin aus dem Münchener Umland hat die Verspätungen ihrer Bahnfahrten verewigt. Allerdings nicht auf einem Notizblock oder dem Handy, nein: Sie strickte einen bunten Schal nach dem Muster der unpünktlichen Züge. Im Internet wird die Dame dafür gefeiert - auch die Marketingleitung der Deutschen Bahn hat sich eingeklinkt.

Grau, rosa und rot: Eine Pendlerin aus dem Münchener Umland hat mit diesen Farben einen "Bahn-Verspätungs-Schal" gestrickt. Die Streifen folgen dabei nicht irgendeinem Muster, sondern richten sich konkret nach den Verspätungszeiten der Deutschen Bahn. Sara Weber, die Tochter der Pendlerin, postete ein Bild von dem Prachtstück auf Twitter und schrieb dazu: "Pro Tag zwei Reihen: Grau bei unter 5 Minuten, rosa bei 5 bis 30 Minuten Verspätung, rot bei Verspätung auf beiden Fahrten oder einmal über 30 Minuten".

Dabei habe die Mutter an allen Tagen im Jahr gestrickt, an denen sie gearbeitet hat - Urlaube ausgeschlossen. "Im Frühjahr war noch alles ok. Viel grau und rosa. Dann war eine Weile alles rot: Schienenersatzverkehr, die ganzen Sommerferien lang. Da hat sie pro Fahrt nicht mehr 40 Minuten gebraucht, sondern knapp zwei Stunden. Jeden Tag. Sechseinhalb Wochen lang", schreibt Weber. Ihre Mutter habe gehofft, dass es zum Ende des Jahres besser wird. Türstörungen, Weichenstörungen und verspätete Züge aus "Zugfolge" hätten aber wiederum dazu geführt, dass die Pendlerin die rote Wolle nicht aus der Hand geben konnte.

Insgesamt sechs Knäuel Wolle habe sie verstrickt. "Nur die Hälfte davon war grau. Ihr MVV-Ticket kostet im Jahresabo mehr als 175 Euro pro Monat", lässt sich Weber weiter auf Twitter aus. Im Internet kommt der Schal gut an. Seit der Veröffentlichung am Sonntag haben das Bild über 4000 Twitter-Nutzer geteilt. Dazu holte der Tweet 15 Tausend "Gefällt mir"-Angaben. Auch an der Marketing-Leiterin der Deutschen Bahn, Antje Neubauer, ging der Beitrag nicht spurlos vorbei. Sie klinkte sich fix mit in die Unterhaltung ein und twitterte: "Grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, das uns nicht glücklich macht und an dem wir mit Hochdruck arbeiten. Aber: Das nenne ich mal kreativ, sensationeller Schal, großartig"

Ob sich in den kommenden Jahren tatsächlich etwas an der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn ändern wird, steht noch in den Sternen. Einen Trost für Pendler gibt es zumindest. Erst vor wenigen Tagen einigte sich das Unternehmen mit den Lokführern der GDL auf neue Tarifverträge. Dadurch seien Streiks bis zum Jahr 2021 ausgeschlossen.

