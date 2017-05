Asiatische Tigermücke konnte in Deutschland überwintern

FREIBURG - Am Donnerstag wurde die erste Asiatische Tigermücke dieses Jahres in Deutschland gefangen. Neben diesem Exemplar wurden auch Larven und Puppen entdeckt. Damit ist klar: Das Insekt, das in den Tropen Krankheiten wie Zika und Gelbfieber überträgt, hat hier überwintert.

Die Asiatische Tigermücke fühlt sich in Deutschland zunehmend heimisch. In Freiburg wurden 2016 über 4000 Exemplare gefangen. © dpa



Denguefieber, Gelbfieber, Chikungunya, Zika: Die Tigermücke kann eine ganzen Reihe von Viren verbreiten. Das aggressive Insekt ist kein gern gesehener Gast in Deutschland. Doch es kommt immer öfter zu Besuch – und ist mancherorts schon heimisch: Der Exot hat nachweislich zum zweiten Mal den hiesigen Winter überstanden. Bis vor 30 Jahren kam die Tigermücke nur in Asien vor, inzwischen breitet sie sich rund um den Globus aus. In Deutschland wurde sie erstmals 2007 nachgewiesen: An einer Autobahnraststätte an der A5, wo sie vermutlich als blinder Passagier aus Italien eingereist ist. Übrigens gilt auch die durch Bayern führende A93 als Tigermücken-Route.

Bislang wurde hierzulande noch kein Exemplar entdeckt, das gefährliche Viren in sich trug. Dennoch versuchen Wissenschaftler und Helfer fieberhaft, die Ausbreitung zu stoppen. Die erste brütende Population wurde 2014 in Freiburg entdeckt. Es gibt dort einen Güterbahnhof mit einer Lkw-Verladestation, wo unbemerkt mittransportierte Mücken entweichen können. Und die direkt angrenzende Kleingartenkolonie bietet beste Brutplätze wie zum Beispiel Regentonnen. Forscher und Vereine versuchen, die Plage zu beseitigen. "Letztes Jahr wurden dort über 4000 Exemplare gefangen", berichtet Egbert Tannich vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Trotz intensiver Bekämpfungsmaßnahmen im Herbst hat sich nun herausgestellt, dass die Mücke in Freiburg überwintert hat.

In Italien ist es zu spät

Den Nachweis erbrachte eine intensive Suche von Mitgliedern des Vereins Kabs (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage). "Wir haben Larven gefunden, ein paar Puppen und sogar ein adultes Exemplar", berichtet der wissenschaftliche Direktor von Kabs, Norbert Becker. Bislang verhält sich die Tigermücke in Deutschland nur lästig, nicht gefährlich: Es wurde noch kein Krankheitsvirus durch sie übertragen. Die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, denn die Mücke muss sich das Virus erst durch das Blutsaugen bei einem infizierten Menschen holen. Und sowohl die Zahl der Menschen mit gefährlichen Virusinfektionen als auch die Zahl der Tigermücken ist hier um Dimensionen niedriger als in den Tropen.

"Wenn einzelne Mücken in Autos von Italien nach Deutschland mitreisen, ist das nicht besorgniserregend", sagt Tannich. "Aber wir müssen die Vermehrung an den Standorten hier verhindern." Immerhin fliegen sie nicht kreuz und quer durchs Land, Tigermücken bewegen sich im ganzen Jahr nur in einem Radius von wenigen hundert Metern.

In Italien ist es zu spät, aber in Deutschland lässt sich die Mücke vielleicht noch durch wachsame Wissenschaftler und Helfer in Schach halten. Trotz stetig steigender Temperaturen rechnet Tannich hier zumindest nicht mit einer flächendeckenden Ausbreitung.

