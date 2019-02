Auch in Nürnberg: "Hans im Glück" serviert Insektenburger

Bratling besteht aus Buffalowürmern - Burger-Kette testet mit neuen Zutaten - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Insekten gehört die Zukunft auf den Tellern der Weltbevölkerung - sagen zumindest Experten. Die Restaurantkette "Hans im Glück" sieht das ähnlich und nimmt mit dem "Übermorgen" einen Insektenburger auf die Karte. Die Reaktionen sind durchwachsen.

Zunächst klingt er unspektakulär. Frischer Kräutersalat über dem Patty, etwas Grillgemüse, eine Tomate - ein Burger eben. Doch das, was den "Übermorgen" - eine neue Kreation bei "Hans im Glück" - so besonders macht, lauert zwischen dem Brot. Der Bratling besteht aus Insekten, genauer: aus Buffalowürmern.

"So schmeckt die Zukunft", preist die Münchner Burger-Kette, die auch in Nürnberg eine Filiale betreibt, den neuen Burger an. Und in der Tat, Experten sind sich sicher: Insekten gehört die Zukunft auf den Tellern der Weltbevölkerung. 1900 essbare Arten gibt es auf der Erde, zumindest nach aktuellem Stand der Forschung. Sie sind proteinreich, nahrhaft, günstig und fast überall verfügbar.Die Vorteile für die Umwelt wären gewaltig, würde sich auch nur ein Teil der Deutschen von Insekten ernähren. Im Vergleich zu anderen tierischen Lebensmitteln brauchen sie deutlich weniger Ressourcen, weniger Platz, weniger Futter. Außerdem vermehren sie sich deutlich schneller als etwa Hühner, Schweine oder Kühe. Erst kürzlich nahm mit Kaufland ein deutscher Discounter Würmer in sein Sortiment auf.

Jetzt also "Hans im Glück" mit dem "Übermorgen". Den Burger soll es schon bald in ausgewählten Restaurants der Kette geben - darunter wird auch das in der Nürnberger Innenstadt sein. Die Filiale in Würzburg wird den Insektenburger vorerst nicht anbieten. Zunächst bleibt der "Übermorgen", der 9,40 Euro kosten soll, sechs bis acht Wochen auf den Karten stehen.

Ein PR-Gag, das betont "Hans im Glück", sei der Burger nicht. Vielmehr ist er ein weiterer konsequenter Schritt für mehr Auswahl und Vielfalt auf unserer Speisekarte, auch jenseits unseres erfolgreichen vegetarischen und veganen Angebots", sagt Peter Prislin, CMO bei "Hans im Glück" laut dem Portal Food-Service.de.

Die Reaktionen sind durchwachsen. "Pfuiteufel, man muss echt nicht alles essen", kommentiert dort etwa ein Nutzer auf der Instagram-Seite von "Hans im Glück". Ein anderer schiebt bereits einen Erfahrungsbericht zum "Übermorgen" hinterher. "Hab den heute probiert und war positiv überrascht. Werde den auf jeden Fall wieder bestellen." Der Burger könne durchaus in das reguläre Sortiment bei "Hans im Glück" aufgenommen werden.

Tobi Lang Online-Redakteur E-Mail