Auf Luftmatratze eingeschlafen: Frontex rettet Touristin

Die Russin geriet vor Kreta in eine Strömung und wurde abgetrieben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die EU-Grenzschutzorganisation macht Schlagzeilen — und zwar nicht mit der Rettung von Flüchtlingen, sondern einer russischen Touristin: Die war fast ganzen Tag lang auf einer Luftmatratze über das Mittelmeer getrieben.

Die Frau namens Olga Kuldo (55) war beim Baden an der Küste der griechischen Insel Kreta auf der Matratze eingeschlafen und in starker Strömung abgetrieben, berichtet die Dailymail. Wie es heißt, hatte ihr Ehemann die Küstenwache alarmiert, nachdem seine Frau nicht vom Baden zurückgekommen war. Eine erste Suchaktion mit Boot und Jet-Ski blieb jedoch erfolglos.

Und so rief die Küstenwache am darauffolgenden Tag die Grenzschutzagentur zu Hilfe. Ein slowakisches Frontex-Flugzeug sichtete die Frau schließlich gegen 10.40 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war Olga Kuldo bereits mehr als 20 Stunden auf dem Meer. Ein Boot der griechischen Küstenwache nahm sie wenig später an Bord.

Die inzwischen unterkühlte Russin kam mit starkem Sonnenbrand und Herzproblemen sofort ins Krankenhaus. Sogar ein kleines Gewitter war während ihrer Odyssee über sie hinweggezogen. Nach Darstellung der Ärzte hatte sie großes Glück, dass sie die Strapazen auf dem Meer überlebt hat.

mad