Ausbruch aus Psychiatrie: Zwei Straftäter festgenommen

Ein dritter Ausbrecher ist jedoch weiterhin auf der Flucht - vor 53 Minuten

ZWIEFALTEN - Nach dem Ausbruch von drei Straftätern aus der Psychiatrie im baden-württembergischen Zwiefalten hat die Polizei zwei der Männer in Esslingen festgenommen. Es handele sich um einen ersten Fahndungserfolg bei der Suche nach den flüchtigen Ausbrechern.

Mit Bettlaken und einem selbstgebastelten Rammbock haben es die drei Männer am Samstag geschafft, aus der Psychatrie in Zwiefalten auszubrechen. Vier Tage später gab die Polizei einen ersten Fahndungserfolg bekannt. © dpa/ Thomas Warnack



Nach dem Ausbruch von drei Straftätern aus der Psychiatrie im baden-württembergischen Zwiefalten hat die Polizei zwei der Männer in Esslingen festgenommen. Es handele sich um einen ersten Fahndungserfolg bei der Suche nach den flüchtigen Ausbrechern, teilte das Polizeipräsidium in Reutlingen am Dienstag mit.

Gefasst wurden demnach ein 30-jähriger Grieche und ein 38-jähriger Italiener. Beiden war am Samstag die spektakuläre Flucht aus der Klinik gelungen war. Der dritte Ausbrecher ist demnach weiter auf der Flucht.

dpa